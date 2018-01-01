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Ман Сити уверенно разобрался с Уотфордом

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"Горожане" продолжают лидировать в АПЛ.
Игроки Манчестер Сити
Игроки Манчестер Сити
Getty Images

В 30-м туре АПЛ Манчестер Сити, благодаря хэт-трику Рахима Стердлинга, обыграл Уотфорд (3:1).

Манчестер Сити — Уотфорд 3:1
Голы: Стерлинг, 48, 50, 59 — Деулофеу, 66

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко — Б. Силва, Гюндоган, Д. Силва — Марез (Фоден, 90), Агуэро (Габриэль Жезус, 80), Стерлинг (Сане, 65)

Уотфорд: Фостер — Янмаат, Бритос (Кэткарт, 82), Кабаселе, Масина — Капу, Дукуре — Фемения (Деулофеу, 66), Клеверли — Грей, Саксесс (Дини, 66)

Таким образом, "горожане" продолжают лидировать в АПЛ, опережая Ливерпуль, который завтра встретится с Бернли, на 4 пункта.

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Теги: Манчестер Сити, Уотфорд, АПЛ
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Источник: isport.ua

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