Тоттенхэм на выезде уступил Саутгемптону

"Шпоры" рискуют опуститься в турнирной таблице.

В матче 30-го тура АПЛ Тоттенхэм сенсационно уступил Саутгемптону на выезде (2:1).

Тоттенхэм сумел выйти вперед уже в первом тайме. На 26-й минуте свой гол забил Гарри Кейн.

Второй тайм начался под контролем "шпор", однако в концовке игры "святые" не только отыгрались, а и вышли вперед.

Сначала, на 76-й минуте забил Валери, а на 81-й Уорд-Проуз принес победу своей команде.

Саутгемптон - Тоттенхэм 2:1

Голы: Валери, 76, Уорд-Проуз, 81 - Кейн, 26

Саутгемптон: Ганн, Бертран, Беднарек, Вестергор, Валери, Редмонд, Ромеу (Лонг, 46; Армстронг, 73), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Йосида, Остин (Симс, 46).

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер-Питерс, Санчес, Эриксен, Алли (Дэвис, 82), Дайер, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 72), Сиссоко, Кейн.

Предупреждения: Ромеу, Валери, Хейбьерг, Уокер-Питерс, Редмонд, Сиссоко.