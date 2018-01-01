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Игрок Челси: Я не являюсь "золотым мальчиком" для Сарри

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Полузащитник не получает подачек от тренера.
Игрок Челси: Я не являюсь "золотым мальчиком" для Сарри

Полузащитник сборной Италии и лондонского Челси Жоржиньо прокомментировал слухи о том, что он является фаворитом Маурицио Сарри в клубе.

"Я не особенный. У меня обычные и нормальные отношения с Сарри. Я не хожу с ним на ужин. Я не хожу нему в гости. Я просто игрок, который может помочь ему делать то, что он хочет, чтобы его команда добивалась успеха.

Он кричит на меня, когда я ошибаюсь, как и на всех остальных. Я определенно не считаю себя его золотым мальчиком", - сказал Жоржиньо.

Полузащитник перешел в лондонский клуб из итальянского Наполи, вслед за Маурицио Сарри.

В текущем сезоне АПЛ Жоржиньо провел за Челси 27 матчей и забил 2 мяча.

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Теги: Жоржиньо, Маурицио Сарри, Челси
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Источник: Sky Sport Italia

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