Гвардиола не собирается уходить из Манчестер Сити в Ювентус - источник

Наставник "горожан" планирует продолжать работать в английском клубе.

Накануне в итальянской прессе появилась информация о том, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола договорился с Ювентусом об условиях контракта.

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Вероятный уход специалиста из клуба связывали с расследованием УЕФА относительно возможного нарушения “горожанами“ правил финансового фейр-плей. Однако, издание Evening Standard со ссылкой на окружение Гвардиолы, выступило с опровержением информации об его уходе.

По данным источник, испанец планирует оставаться в Манчестер Сити и не собирается менять место работы в ближайшее время. Также сам Гвардиола в комментарии относительно расследования заверил журналистов, что полностью доверяет клубу.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола подобрал претендентов на позицию Александра Зинченко.