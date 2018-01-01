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Гвардиола не собирается уходить из Манчестер Сити в Ювентус - источник

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Наставник "горожан" планирует продолжать работать в английском клубе.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Накануне в итальянской прессе появилась информация о том, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола договорился с Ювентусом об условиях контракта.

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Вероятный уход специалиста из клуба связывали с расследованием УЕФА относительно возможного нарушения “горожанами“ правил финансового фейр-плей. Однако, издание Evening Standard со ссылкой на окружение Гвардиолы, выступило с опровержением информации об его уходе.

По данным источник, испанец планирует оставаться в Манчестер Сити и не собирается менять место работы в ближайшее время. Также сам Гвардиола в комментарии относительно расследования заверил журналистов, что полностью доверяет клубу.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола подобрал претендентов на позицию Александра Зинченко.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, Ювентус, слухи
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