Капитан Манчестер Юнайтед сумел обогнать мотоцикл
Опытный защитник Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия решил доказать всем поклонникам, что обладает отличными скоростными данными.
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33-летний капитан “красных дьяволов“ на своей страничке в Instagram опубликовал небольшой видеоролик, на котором он соревнуется в скорости с мотоциклом.
It's never too late to start over. I mean, every step of the way, I just tried to build something that would last. The greatest peace we find is when we try to achieve our dreams.At every stage of life we must give our best to follow.💪🏽🙏 Cada paso marca el camino y nunca es tarde para volver a empezar. La mayor paz la encontramos al esforzarnos por alcanzar nuestros sueños. En cada etapa de vida debemos dar lo mejor de nosotros para seguir
Отметим, что в текущем сезоне Валенсия провел лишь 5 матчей за МЮ в чемпионате Англии, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Антония Валенсия может покинуть Манчестер Юнайтед по окончании сезона.
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