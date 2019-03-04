Капитан Манчестер Юнайтед сумел обогнать мотоцикл

Своей феноменальной скоростью Антонио Валенсия похвастался в социальных сетях.

Опытный защитник Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия решил доказать всем поклонникам, что обладает отличными скоростными данными.

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33-летний капитан “красных дьяволов“ на своей страничке в Instagram опубликовал небольшой видеоролик, на котором он соревнуется в скорости с мотоциклом.

Отметим, что в текущем сезоне Валенсия провел лишь 5 матчей за МЮ в чемпионате Англии, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Антония Валенсия может покинуть Манчестер Юнайтед по окончании сезона.