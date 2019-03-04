Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Капитан Манчестер Юнайтед сумел обогнать мотоцикл

Комментариев: 0
Своей феноменальной скоростью Антонио Валенсия похвастался в социальных сетях.
Антонио Валенсия
Антонио Валенсия
Getty Images

Опытный защитник Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия решил доказать всем поклонникам, что обладает отличными скоростными данными.

Читай также: Балотелли оригинально отпраздновал гол в прямом эфире в Instagram

33-летний капитан “красных дьяволов“ на своей страничке в Instagram опубликовал небольшой видеоролик, на котором он соревнуется в скорости с мотоциклом.

Отметим, что в текущем сезоне Валенсия провел лишь 5 матчей за МЮ в чемпионате Англии, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Антония Валенсия может покинуть Манчестер Юнайтед по окончании сезона.

Поделись:
Теги: Антонио Валенсия, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, видео, Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь