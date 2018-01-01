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Вор сделал селфи во время ограбления дома нового тренера Лестера

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Через неделю после того, как Брендан Роджерс покинул Шотландию его дом ограбили.
Брендан Роджерс
Брендан Роджерс
Getty Images

Неприятный инцидент произошел с тренером Бренданом Роджерсом, который недавно покинул шотландский Селтик и возглавил английский Лестер.

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Через неделю после того, как специалист покинул свой дом в Берсдене (Шотландия), туда проник неизвестный и ограбил его. В доме были члены семьи Роджерса, но, к счастью, никто не пострадал. Полиция начала расследование и через несколько дней обнаружила селфи, сделанное грабителем.

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Как сообщает The Sun, фото было обнаружено в соцсетях. На снимке человек в маске находится прямо на месте ограбления, что понятно из свадебного снимка Роджерса с женой Шарлоттой, которое виднеется на заднем фоне.

На данный момент полиция исследует фотографию и рассчитывает, что оно поможет найти вора.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом Карима Бензема, пока он был на матче Реал - Барселона.

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Теги: Брендан Роджерс, Лестер, Лестер Сити, Селтик, футбол, вне игры, Англия, Шотландия, ограбление, фото
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