Гвардиола: Манчестер Сити вырос, но мы все еще уступаем Барселоне, Реалу и Баварии

Наставник "горожан" заявил, что команде необходимо выигрывать трофеи в каждом сезоне, чтобы войти в историю клуба.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил, что его команда стала лучше за последнее десятилетие, однако все еще не достигла уровня каталонской Барселоны, мюнхенской Баварии и мадридского Реала.

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“За последние 10 лет была лишь одна команда, которая выросла больше, чем ее конкуренты в Европе - Манчестер Сити. Но мы по прежнему отстаем от Барселоны, Реала и Баварии. У нас нет той истории и наследия, которые есть у них. Но мы стремимся стать еще лучше.

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Мы делаем маленькие шаги, но в правильном направлении. Самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы достичь уровня этих клубов - это понять, в чем мы отличаемся. Возможно, именно нас запомнят в истории клуба, но для этого нужно брать трофеи в каждом сезоне“, - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Ранее сообщалось, что туринский Ювентус предложил Хосепу Гвардиоле пост главного тренера и они уже согласовали условия контракта.