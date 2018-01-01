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Гвардиола: Манчестер Сити вырос, но мы все еще уступаем Барселоне, Реалу и Баварии

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Наставник "горожан" заявил, что команде необходимо выигрывать трофеи в каждом сезоне, чтобы войти в историю клуба.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил, что его команда стала лучше за последнее десятилетие, однако все еще не достигла уровня каталонской Барселоны, мюнхенской Баварии и мадридского Реала.

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“За последние 10 лет была лишь одна команда, которая выросла больше, чем ее конкуренты в Европе - Манчестер Сити. Но мы по прежнему отстаем от Барселоны, Реала и Баварии. У нас нет той истории и наследия, которые есть у них. Но мы стремимся стать еще лучше.

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Мы делаем маленькие шаги, но в правильном направлении. Самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы достичь уровня этих клубов - это понять, в чем мы отличаемся. Возможно, именно нас запомнят в истории клуба, но для этого нужно брать трофеи в каждом сезоне“, - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Ранее сообщалось, что туринский Ювентус предложил Хосепу Гвардиоле пост главного тренера и они уже согласовали условия контракта.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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