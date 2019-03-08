Легенда Ливерпуля сыграет свадьбу с моделью, которая моложе его на 22 года
Пара уже более 5 лет проживает вместе и наконец-то решила официально узаконить свои отношения.
Легендарный нападающий Ливерпуля Иан Раш в ближайшее время сыграет свадьбу.
Невестой экс-футболиста является ирландская модель Кэрол Энтони.
Между влюбленными 22 года разницы - ей 35 лет, а ему - 57 лет.
Как сообщает The Sun, влюбленные состоят в отношениях с 2013 года.
И вот, спустя несколько лет, Иан решился сделать девушке предложение.
Ранее сообщалось, что известный теннисист Рафаэль Надаль назначил дату свадьбы, но был недоволен тем, что об этом написали в СМИ.
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