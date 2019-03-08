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Легенда Ливерпуля сыграет свадьбу с моделью, которая моложе его на 22 года

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Пара уже более 5 лет проживает вместе и наконец-то решила официально узаконить свои отношения.
Кэрол Энтони и Иан Раш
Кэрол Энтони и Иан Раш
thesun.co.uk

Легендарный нападающий Ливерпуля Иан Раш в ближайшее время сыграет свадьбу.

Невестой экс-футболиста является ирландская модель Кэрол Энтони.

Между влюбленными 22 года разницы - ей 35 лет, а ему - 57 лет.

Как сообщает The Sun, влюбленные состоят в отношениях с 2013 года.

И вот, спустя несколько лет, Иан решился сделать девушке предложение.

Ранее сообщалось, что известный теннисист Рафаэль Надаль назначил дату свадьбы, но был недоволен тем, что об этом написали в СМИ.

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Теги: Ливерпуль, Англия, футбол, вне игры, свадьба
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