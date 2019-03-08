Легенда Ливерпуля сыграет свадьбу с моделью, которая моложе его на 22 года

Пара уже более 5 лет проживает вместе и наконец-то решила официально узаконить свои отношения.

Легендарный нападающий Ливерпуля Иан Раш в ближайшее время сыграет свадьбу.

Невестой экс-футболиста является ирландская модель Кэрол Энтони.

Между влюбленными 22 года разницы - ей 35 лет, а ему - 57 лет.

Как сообщает The Sun, влюбленные состоят в отношениях с 2013 года.

И вот, спустя несколько лет, Иан решился сделать девушке предложение.

Ранее сообщалось, что известный теннисист Рафаэль Надаль назначил дату свадьбы, но был недоволен тем, что об этом написали в СМИ.