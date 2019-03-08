ФИФА отклонила просьбу Челси о переносе трансферного запрета

Лондонцы не смогут подписывать новых игроков до завершения расследования.

Апелляционный комитет ФИФА отклонила запрос Челси перенести вступление в силу [[link_local link_article_id="826221"]]годичного запрета[[/link_local]] на регистрацию новичков. Об этом сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб вправе подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы получить право подписывать игроков в ближайшее межсезонье.

"Мы можем подтвердить, что председатель Апелляционного комитета ФИФА отклонил ходатайство о временных мерах, поданно Челси в связи с решением Дисциплинарного комитета ФИФА", - сообщил представитель организации в своем заявлении.

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на Челси за нарушения, связанные с трансферами и регистрацией игроков в возрасте до 18-ти лет. Также лондонцы получили штраф на сумму порядка 600 тысяч долларов. Клуб отрицает любые обвинения.

В текущем сезоне Челси занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 56 очков после 28 туров.

Также команда продолжает борьбу в Лиге Европы. В рамках первого матча 1/8 финала турнира Челси разгромил киевское Динамо. Смотрите видео обзор этого матча.