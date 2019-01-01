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Ливерпуль на вершине АПЛ, благодаря результативности Салаха - Клопп

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Юрген Клопп отметил высокую результативность египетского футболиста.
Мохамед Салах и Юрген Клопп
Мохамед Салах и Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп похвалил своего нападающего за высокую результативность, отметив, что благодаря этому Ливерпуль так высоко находится в таблице АПЛ.

"Если у команды есть голевые моменты, ты она хочет забивать. Но как тренер я привык к тому, что игроки не могут забивать в каждом матче.

У Салаха невероятный уровень результативности и это одна из причин того, почему мы сейчас находимся так высоко в таблице АПЛ. Пока мы создаем голевые моменты - все в порядке", - цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ливерпуль опустился на второе место в турнирной таблице АПЛ, уступив 1 очко Манчестер Сити, но Клопп пообещал, что команда не сдастся, ведь сезон еще не окончен.

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Теги: Юрген Клопп, Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ
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