МЮ будет платить Сульшеру в два раза меньше, чем Моуринью
Руководство Манчестер Юнайтед планирует утвердить Оле-Гуннара Сульшера в качестве постоянного главного тренера команды.
Читай также: Невилл - Сульшеру: Где установить твой памятник?
По информации Mirror, норвежский специалист будет получать 8,7 миллиона евро в год, что практически в два раза меньше, чем оклад предыдущего наставника команды Жозе Моуринью.
“Красные дьяволы“ приняли окончательное решение предложить Сульшеру постоянный контракт после того, как команда сумела совершить камбэк в Лиге чемпионов и выйти в 1/4 финала.
Напомним, Оле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед 19 декабря 2018 года, на следующий день после увольнения Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что Сульшер побил рекорд АПЛ.
Полная версия правил