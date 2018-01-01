МЮ будет платить Сульшеру в два раза меньше, чем Моуринью

"Красные дьяволы" предложат норвежскому специалисту постоянный контракт.

Руководство Манчестер Юнайтед планирует утвердить Оле-Гуннара Сульшера в качестве постоянного главного тренера команды.

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По информации Mirror, норвежский специалист будет получать 8,7 миллиона евро в год, что практически в два раза меньше, чем оклад предыдущего наставника команды Жозе Моуринью.

“Красные дьяволы“ приняли окончательное решение предложить Сульшеру постоянный контракт после того, как команда сумела совершить камбэк в Лиге чемпионов и выйти в 1/4 финала.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед 19 декабря 2018 года, на следующий день после увольнения Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Сульшер побил рекорд АПЛ.