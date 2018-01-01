Сарри: Ходсон-Одои великолепный футболист, но он не готов играть на высочайшем уровне

Наставник "синих" доволен талантливым футболистом, но считает, что ему нужно время, чтобы подняться на топ-уровень.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал игру юного вингера команды Каллума Хадсона-Одои, который отметился голом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским Динамо (3:0).

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“Ему не нужно мне ничего доказывать, он великолепный футболист, но у меня есть четкая позиция по нему. Я считаю, что в 18 лет игрок еще не готов к тому, чтобы выступать на высочайшем уровне.

Ему необходимо расти до 22-23 лет и за это время совершенствоваться, не испытывая давления со стороны прессы, болельщиков и клуба. При этом, я рассматриваю его кандидатуру на каждый матч.

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Находиться под таким давлением в 18 лет очень опасно, поскольку можно потерять ориентиры. В 18 лет главной задачей игрока является постоянное улучшение с тактической, психологической и физической точек зрения“, - приводит слова Сарри пресс-служба Челси.

В текущем сезоне Ходсон-Одои провел за Челси 16 матчей и забил 3 гола.

Напомним, Челси разгромил киевского Динамо в матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Ранее Маурицио Сарри прокомментировал результат поединка с киевлянами.