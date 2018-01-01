Виллиан - лучший игрок из АПЛ по количеству реализованных штрафных

В матче против Динамо Виллиан оформил свой 11-й гол со штрафного в Челси.

Полузащитник Челси Виллиан стал одним из игроков, забивших гол в ворота киевского Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Этот гол стал для игрока “синих“ 11-м со штрафного во всех турнирах с момента своего дебюта за команду в сентябре 2013-го года. Таким образом, по этому показателю Виллиан стал лучшим футболистом, выступающим в чемпионате Англии.

Смотрите гол Виллиана в матче против Динамо:

Напомним, в Лондоне Челси разгромил Динамо со счетом 3:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.