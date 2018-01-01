Представитель норвежского Мольде заявил, что Сульшер покинет МЮ в конце сезона

По словам Ойстейна Неерланда, Мольде отпустил специалиста на временной основе до лета.

Председатель совета директоров норвежского клуба Мольде Ойстейн Неерланд рассказал о дальнейшем будущем исполняющего обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Сульшера.

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"Перед Рождеством Сульшер подписал новое соглашение с Мольде, которое рассчитано на три года, до конца сезона-2021. А потом он на временной основе отправился в Манчестер Юнайтед.

Сульшер будет работать в английском клубе до лета, а по окончании сезона он собирается вернуться в Мольде", - приводит слова Неерланда Goal.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед 19 декабря 2018 года. За время своей работы он повторил невероятный рекорд Сарри.

Ранее сообщалось, что норвежский специалист является единственным кандидатом на пост постоянного тренера МЮ.