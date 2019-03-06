Просто фантастика: невероятный гол из Чемпионшипа

Пока Аякс громил Реал, в Англии забили шедевр.

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Нападающий Дерби Каунти Мейсон Беннет космическим ударом сравнял счет в матче с Уиганом.

22-летний форвард каким-то чудом подстроился под мяч, положил корпус и неберущимся для вратаря ударом через себя отправил мяч в дальний угол.

Отметим, что для Беннетта этот гол стал вторым в чемпионате, он провел 21 матч.

Космический гол из Чемпионшипа в матче Дерби - Уиган 0:00 / 00:06

Также 5 марта был забит еще один красивый гол, в этот раз в Лиге чемпионов. На 72-й минуте встречи между Реалом и Аяксом игрок амстердамского клуба Лассе Шене невероятным ударом со штрафного с левого фланга поразил ворота Куртуа: