Почеттино не сможет руководить Тоттенхэмом в матче с Ливерпулем

Тренер понесет наказание за перепалку с арбитром после матча с Бернли.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не сможет руководить командой в ближайших матчах чемпионата Англии.

Футбольная ассоциация наказала тренера “шпор“ за неподобающие поведение после матча с Бернли. Тогда у аргентинца возник конфликт с арбитром матча Майком Дином. Также коуч заплатит штраф в размере 10 тысяч фунтов.

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Отметим, что следующие два матча Тоттенхэм сыграет против Сутгемптона и Ливерпуля. На данный момент клуб из Лондона занимает третье место в чемпионате Англии, отставая на 10 очков от Манчестер Сити и на девять от Ливерпуля.

Напомним, ранее тренер заявил о том, что его команда не претендует на чемпионский титул в Англии. По его словам, Тоттехэм выбыл из борьбы за трофей после поражения от Челси в 28-м туре.