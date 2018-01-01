Бухгалтер украл у английского клуба деньги и потратил их на порномодель

Мужчина решил оплатить услуги порномодели за счет клуба, в котором он работал.

Бухгалтер Эндрю Барнбрук, работающий в клубе Файлд из пятого дивизиона Англии, решил за счет футбольной команды поразвлекаться с порномоделью.

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По информации The Sun, 37-летний Барнбрук нашел в Сети 24-летнюю веб-модель Викторию Синклер, а для того, чтобы оплачивать ее услуги и делать девушке дорогие подарки, он решил прикарманить средства клуба.

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Эндрю украл со счета клуба 250 тысяч фунтов (около 291 тысячи евро), и практически все эти деньги спустил на Викторию. Часть из украденных средств бухгалтер потратил на азартные игры. По информации полиции, мужчина обкрадывал футбольный клуб в течение 16-ти месяцев. Его уже арестовали, обвинили в мошенничестве и в апреле суд должен вынести приговор.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом лидера Ливерпуля, пока он был на матче с Баварией.