Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бухгалтер украл у английского клуба деньги и потратил их на порномодель

Комментариев: 0
Мужчина решил оплатить услуги порномодели за счет клуба, в котором он работал.
Виктория Синклер - порномодель, которой бухгалтер платил за счет клуба
Виктория Синклер - порномодель, которой бухгалтер платил за счет клуба
instagram.com/victoriasinclairxox/

Бухгалтер Эндрю Барнбрук, работающий в клубе Файлд из пятого дивизиона Англии, решил за счет футбольной команды поразвлекаться с порномоделью.

Читай также: Куртуа закрутил интрижку с популярной испанской телеведущей

По информации The Sun, 37-летний Барнбрук нашел в Сети 24-летнюю веб-модель Викторию Синклер, а для того, чтобы оплачивать ее услуги и делать девушке дорогие подарки, он решил прикарманить средства клуба.

Читай также: Экс-девушка скандального украинского боксера намекнула на его пристрастие к наркотикам

Эндрю украл со счета клуба 250 тысяч фунтов (около 291 тысячи евро), и практически все эти деньги спустил на Викторию. Часть из украденных средств бухгалтер потратил на азартные игры. По информации полиции, мужчина обкрадывал футбольный клуб в течение 16-ти месяцев. Его уже арестовали, обвинили в мошенничестве и в апреле суд должен вынести приговор.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом лидера Ливерпуля, пока он был на матче с Баварией.

Поделись:
Теги: Англия, футбол, вне игры, преступление, воровство
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь