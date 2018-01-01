Абрамович собирается продать самого дорого вратаря в мире из-за его конфликта с Сарри

Владелец Челси уже дал распоряжение найти замену на место Кепы Аррисабалаги.

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага в скором времени может покинуть состав команды.

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Как сообщает журналист El Confidencial Кике Марин, на продаже футболиста лично настаивает владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Причиной такого решения российского бизнесмена является поведение Кепы в финале Кубка лиги против Манчестер Сити (0:0, 3:4 по пенальти).

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Напомним, испанец отказался уходить на замену перед серией пенальти. После поединка наставник "синих" Маурицио Сарри заступился за голкипера, назвав этот инцидент недоразумением. Однако это не убедило Абрамовича, и он уже дал распоряжение найти замену вратарю.

Стоит сказать, что Челси купил Кепу у Атлетика летом 2018-го года за 80 миллионов евро, что сделало испанца самым дорогим голкипером в мире.

Ранее сообщалось, что игроки Челси разделились на два лагеря после инцидента с Кепой Аррисабалагой.