Ширер: Зинченко блестяще сыграл против Борнмута

Легендарный футболист оценил игру украинца в матче АПЛ.

Бывший нападающий Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер похвалил действия защитника команды Александра Зинченко в матче 29-го тура АПЛ против Борнмута (1:0).

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“Думаю, что Зинченко сегодня сыграл просто блестяще. Он дал Сити нужное пространство на поле.

То, что Манчестер показал сегодня, было уроком веры и терпения. Футболисты Сити показали, что для достижения нужного результата нужно продолжать работать, а не паниковать“, - цитирует Ширера manchestereveningnews.co.uk.

Ранее Хосеп Гвардиола расхвалил Зинченко после матча с Борнмутом, где украинца признали лучшим в составе Ман Сити.