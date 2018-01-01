Зинченко попал в символическую сборную АПЛ в феврале

Авторитетное издание WhoScored отметило украинского футболиста.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую сборную чемпионата Англии в феврале по версии Whoscored.

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Издание признало украинца лучшим левым защитником прошлого месяца.

Средняя оценка Зинченко составила 8,01.

В феврале 22-летний футболист принял участие в трех матчах АПЛ, в которых отметился двумя ассистами.

Ранее Хосеп Гвардиола расхвалил Зинченко после матча с Борнмутом, где украинец стал лучшим игроком в составе Ман Сити.