Зинченко попал в символическую сборную АПЛ в феврале
Авторитетное издание WhoScored отметило украинского футболиста.
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую сборную чемпионата Англии в феврале по версии Whoscored.
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Издание признало украинца лучшим левым защитником прошлого месяца.
Средняя оценка Зинченко составила 8,01.
В феврале 22-летний футболист принял участие в трех матчах АПЛ, в которых отметился двумя ассистами.
Ранее Хосеп Гвардиола расхвалил Зинченко после матча с Борнмутом, где украинец стал лучшим игроком в составе Ман Сити.
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