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Форвард МЮ выбыл на два месяца

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Алексис Санчес получил травму колена в матче АПЛ.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выбыл из строя из-за травмы.

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Чилиец травмировал колено во время поединка 29-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона (3:2).
 
Сроки восстановления футболиста составят от шести до восьми недель, сообщает The Telegraph.

Таким образом, Санчес не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

В этом сезоне чилийский игрок принял участие в 17 матчах АПЛ, стал автором одного гола и трех ассистов.

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Теги: футбол, Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.telegraph.co.uk

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