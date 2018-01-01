Форвард МЮ выбыл на два месяца

Алексис Санчес получил травму колена в матче АПЛ.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выбыл из строя из-за травмы.

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Чилиец травмировал колено во время поединка 29-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона (3:2).



Сроки восстановления футболиста составят от шести до восьми недель, сообщает The Telegraph.

Таким образом, Санчес не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

В этом сезоне чилийский игрок принял участие в 17 матчах АПЛ, стал автором одного гола и трех ассистов.