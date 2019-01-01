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Клопп - о потерянном лидерстве в АПЛ: Кому нужно первое место в начале марта?

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Наставник Ливерпуля прокомментировал тот факт, что команда опустилась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал нулевую ничью с Эвертоном, из-за которой команда потеряла лидерство в турнирной таблице АПЛ, пропустив вперед Манчестер Сити с отрывом в 1 балл.

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“Это был тяжелый матч с сумасшедшим соперником. Со всех сторон дул ветер, который никому из нас не помог. Сложно контролировать ход матча. Да, у нас были моменты, но мы их не реализовали, зато продлили беспроигрышную серию с Эвертоном.

Эта была не самая гениальная наша игра, но одно очко мы взяли. Мы не думали о том, что Манчестер Сити отставал от нас на 1 очко. Сейчас мы отстаем, но лишь на тот же 1 балл. Им нужно побеждать, нам тоже нужно побеждать.

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В конце сезона мы посмотрим, у кого будет больше побед. Меня устраивает то, что мы преследуем Сити. Кому нужно первое место в начале марта? Это здорово, но впереди еще много матчей“, - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что болбой Эвертона потроллил Юргена Клоппа после ничьей в дерби.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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