Гвардиола подобрал претендентов на позицию Зинченко

У украинского футболиста будут новые конкуренты на позицию левого защитника.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и руководство клуба подобрали кандидатов на позицию левого защитника, которую манчестерская команда собирается усилить летом.

Как сообщает Le10Sport, в шорт-лист "горожан" попали защитник Лиона Ферлан Менди и футболист Лесера Бен Чилвелл.

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Отметим, что на позиции левого защитника на данный момент успешно выступает украинец Александр Зинченко, который заменил травмированного основного игрока Бенджамена Менди. Француз в последнее время часто получает травмы, из-за чего его могут продать летом.

Ранее сообщалось, что защитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим игроком тура в АПЛ по количеству технико-тактических действий, а также был признан лучшим игроком "горожан" в матче против Борнмута.