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Гвардиола подобрал претендентов на позицию Зинченко

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У украинского футболиста будут новые конкуренты на позицию левого защитника.
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и руководство клуба подобрали кандидатов на позицию левого защитника, которую манчестерская команда собирается усилить летом.

Как сообщает Le10Sport, в шорт-лист "горожан" попали защитник Лиона Ферлан Менди и футболист Лесера Бен Чилвелл.

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Отметим, что на позиции левого защитника на данный момент успешно выступает украинец Александр Зинченко, который заменил травмированного основного игрока Бенджамена Менди. Француз в последнее время часто получает травмы, из-за чего его могут продать летом.

Ранее сообщалось, что защитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим игроком тура в АПЛ по количеству технико-тактических действий, а также был признан лучшим игроком "горожан" в матче против Борнмута.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, Хосеп Гвардиола, АПЛ, футбол
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