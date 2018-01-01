Болбой Эвертона потроллил Клоппа после ничьей в матче АПЛ
В матче 29-го тура чемпионата Англии между Эвертоном и Ливерпулем произошел забавный инцидент с участием главного тренера "красных" Юргеном Клоппом.
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После поединка болбой "ирисок" саркастически захлопал в ладоши, увидев проходящего мимо тренера мерсисайдцев. Клопп подошел к парню и завел разговор, который вызвал у него смех. В итоге парнишка показал большой палец, а немец с улыбкой отправился в подтрибунное помещение.
Напомним, Эвертон и Ливерпуль сыграли в нулевую ничью, что позволило Манчестер Сити обойти "красных" в турнирной таблице АПЛ, заняв первое место с отрывом в 1 балл.
Ранее Юрген Клопп отметил, что для Ливерпуля это не последний шанс выиграть чемпионат Англии.
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