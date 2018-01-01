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Зинченко стал лучшим игроком тура в АПЛ по количеству технико-тактических действий

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Игрок Манчестер Сити совершил 150 технико-тактических действий.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим игроком 29-го тура чемпионата по количеству технико-тактических действий (ТТД) по данным статистического портала Instat Index.

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Зинченко вышел в стартовом составе в матче Борнмута (1:0), и по ходу встречи совершил 150 ТТД. Второе место занял защитник Тоттенхэма Киран Триппьер, на счету которого 146 ТТД. На третьей строчке расположился еще один игрок "горожан" - защитник Николас Отаменди, у которого оказалось 144 ТТД.

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Стоит сказать, что InStat назвал Зинченко лучшим игроком по количеству ТТД и в минувшем туре АПЛ в матче против Вест Хэм Юнайтед (1:0).

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах, в которых отметился 1 голом и сделал 4 голевых передачи.

Напомним, Александл Зинченко был признан лучшим игроком Манчестер Сити в матче с Борнмутом.

Ранее сообщалось, что после поединка игру украинца расхвалил наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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