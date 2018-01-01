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Эвертон - Ливерпуль 0:0 видео обзор матча

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Эвертон и Ливерпуль не сумели забить друг другу в дерби.

Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном, пропустив Манчестер Сити на единоличное первое место. Смотрите видео голов и обзор матча АПЛ. 

Эвертон — Ливерпуль 0:0

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Кин, Зума, Динь — Шнейдерлин (Гомеш, 76), Гана — Уолкотт (Ришарлисон, 59), Сигурдссон, Бернард  — Калверт-Льюин (Тосун, 74).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 63) — Салах, Ориги (Фирмино, 63), Мане (Лаллана, 84).

Предупреждения: Уолкотт — Робертсон, Фабиньо. 

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