Эвертон - Ливерпуль 0:0 видео обзор матча

Эвертон и Ливерпуль не сумели забить друг другу в дерби.

Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном, пропустив Манчестер Сити на единоличное первое место. Смотрите видео голов и обзор матча АПЛ. Эвертон — Ливерпуль 0:0 Эвертон: Пикфорд — Коулман, Кин, Зума, Динь — Шнейдерлин (Гомеш, 76), Гана — Уолкотт (Ришарлисон, 59), Сигурдссон, Бернард — Калверт-Льюин (Тосун, 74). Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 63) — Салах, Ориги (Фирмино, 63), Мане (Лаллана, 84). Предупреждения: Уолкотт — Робертсон, Фабиньо.

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