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Зрители не увидели голов в дерби между Ливерпулем и Эвертоном.

Комментариев: 1
Зрители не увидели голов в дерби между Ливерпулем и Эвертоном.
Зрители не увидели голов в дерби между Ливерпулем и Эвертоном.

Ливерпуль сыграл вничью в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с Эвертоном. Встреча на стадионе Гудисон Парк, завершилась со счетом 0:0.

Ливерпуль упустил возможность вернуться на первое место в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа после 29 туров набрали 70 очков. Они занимают второе место, отставая от лидирующего Манчестер Сити на один балл.

Эвертон — Ливерпуль 0:0

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Кин, Зума, Динь — Шнейдерлин (Гомеш, 76), Гана — Уолкотт (Ришарлисон, 59), Сигурдссон, Бернард  — Калверт-Льюин (Тосун, 74).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 63) — Салах, Ориги (Фирмино, 63), Мане (Лаллана, 84).

Предупреждения: Уолкотт — Робертсон, Фабиньо.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.03.2019, 20:53
Оценка:  0
гость
Перегорел Ливер в чемпионской гонке.))
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