Зрители не увидели голов в дерби между Ливерпулем и Эвертоном.

Ливерпуль сыграл вничью в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с Эвертоном. Встреча на стадионе Гудисон Парк, завершилась со счетом 0:0.

Ливерпуль упустил возможность вернуться на первое место в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа после 29 туров набрали 70 очков. Они занимают второе место, отставая от лидирующего Манчестер Сити на один балл.

Эвертон — Ливерпуль 0:0

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Кин, Зума, Динь — Шнейдерлин (Гомеш, 76), Гана — Уолкотт (Ришарлисон, 59), Сигурдссон, Бернард — Калверт-Льюин (Тосун, 74).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 63) — Салах, Ориги (Фирмино, 63), Мане (Лаллана, 84).

Предупреждения: Уолкотт — Робертсон, Фабиньо.