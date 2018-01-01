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Фулхэм - Челси 1:2 Видео голов и обзор матча

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Челси обыграл Фулхэм в рамках 29-го тура чемпионата Англии на выезде.

Челси сумел удержать победу над Фулхэмом в напряженном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча чемпионата Англии. 

Фулхэм — Челси 1:2
Голы: Чеймберс, 28 — Игуаин, 20, Жоржиньо, 31

Фулхэм: Рико — Одои, Нордтвейт, Рим, Брайан — Чамберс, МакДональд (Ангисса, 62) — Бабель (Айите, 71), Кэрни (Вьетто, 80), Р. Сессеньон — Митрович.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон — Канте, Жоржиньо (Ковачич, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 78) — Виллиан, Игуаин, Азар (Педро, 74).

Предупреждения: Чеймберс, МакДональд — Жоржиньо.

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Теги: Челси, видео голов, чемпионат Англии
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