Фулхэм - Челси 1:2 Видео голов и обзор матча

Челси обыграл Фулхэм в рамках 29-го тура чемпионата Англии на выезде.

Челси сумел удержать победу над Фулхэмом в напряженном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча чемпионата Англии.

Фулхэм — Челси 1:2

Голы: Чеймберс, 28 — Игуаин, 20, Жоржиньо, 31



Фулхэм: Рико — Одои, Нордтвейт, Рим, Брайан — Чамберс, МакДональд (Ангисса, 62) — Бабель (Айите, 71), Кэрни (Вьетто, 80), Р. Сессеньон — Митрович.



Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон — Канте, Жоржиньо (Ковачич, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 78) — Виллиан, Игуаин, Азар (Педро, 74).



Предупреждения: Чеймберс, МакДональд — Жоржиньо.