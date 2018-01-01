Фулхэм - Челси 1:2 Видео голов и обзор матча
Челси обыграл Фулхэм в рамках 29-го тура чемпионата Англии на выезде.
Челси сумел удержать победу над Фулхэмом в напряженном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча чемпионата Англии.
Фулхэм — Челси 1:2
Голы: Чеймберс, 28 — Игуаин, 20, Жоржиньо, 31
Фулхэм: Рико — Одои, Нордтвейт, Рим, Брайан — Чамберс, МакДональд (Ангисса, 62) — Бабель (Айите, 71), Кэрни (Вьетто, 80), Р. Сессеньон — Митрович.
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон — Канте, Жоржиньо (Ковачич, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 78) — Виллиан, Игуаин, Азар (Педро, 74).
Предупреждения: Чеймберс, МакДональд — Жоржиньо.
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