Санчес незаметно для арбитра грубо ударил Косьельни в колено
Фанаты Арсенала требуют дисквалификации защитника Тоттенхэма.
Болельщики Арсенала возмутились поведением защитника Тоттенхэма Давинсона Санчеса во время матча 29-го тура чемпионата Англии.
Во втором тайме Санчес у ворот Арсенала акцентированно ударил капитана "канониров" Лорана Косьельни шипами по колену, однако судья Энтони Тейлор этого не заметил.
3 марта 2019 г.
По итогам момента в соцсетях фанаты Арсенала требуют для колумбийского футболиста дисквалификации. Это видео на своей странице также ретвитнул форвард Арсенала Александр Ляказетт.
Добавим, что Арсенал и Тоттенхэм сыграли вничью 1:1.
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