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Санчес незаметно для арбитра грубо ударил Косьельни в колено

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Фанаты Арсенала требуют дисквалификации защитника Тоттенхэма.
Санчес незаметно для арбитра грубо ударил Косьельни в колено

Болельщики Арсенала возмутились поведением защитника Тоттенхэма Давинсона Санчеса во время матча 29-го тура чемпионата Англии.

Во втором тайме Санчес у ворот Арсенала акцентированно ударил капитана "канониров" Лорана Косьельни шипами по колену, однако судья Энтони Тейлор этого не заметил.

По итогам момента в соцсетях фанаты Арсенала требуют для колумбийского футболиста дисквалификации. Это видео на своей странице также ретвитнул форвард Арсенала Александр Ляказетт.

Добавим, что Арсенал и Тоттенхэм сыграли вничью 1:1. 

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Теги: Тоттенхэм, Арсенал
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