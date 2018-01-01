Санчес незаметно для арбитра грубо ударил Косьельни в колено

Фанаты Арсенала требуют дисквалификации защитника Тоттенхэма.

Болельщики Арсенала возмутились поведением защитника Тоттенхэма Давинсона Санчеса во время матча 29-го тура чемпионата Англии.

Во втором тайме Санчес у ворот Арсенала акцентированно ударил капитана "канониров" Лорана Косьельни шипами по колену, однако судья Энтони Тейлор этого не заметил.

По итогам момента в соцсетях фанаты Арсенала требуют для колумбийского футболиста дисквалификации. Это видео на своей странице также ретвитнул форвард Арсенала Александр Ляказетт.

Добавим, что Арсенал и Тоттенхэм сыграли вничью 1:1.