Сульшер повторил невероятный рекорд Сарри
Норвежский специалист смог продолжить беспроигрышную серию в матче с Саутгемптоном.
В 29-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед обыграл Саутгемптон (3:2)
Благодаря победе главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер продлил серию без поражений в рамках чемпионата Англии до 12 матчей - 10 побед и 2 ничьих.
Таким образом, Сульшер повторил достижение наставника лондонского Челси Маурицио Сарри, который ни разу не проиграл в первых 12-ти поединках чемпионата Англии, одержав восемь побед и четыре ничьи.
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Ранее сообщалось, что Сульшер назвал главную цель Манчестер Юнайтед на текущий сезон.
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