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Сульшер повторил невероятный рекорд Сарри

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Норвежский специалист смог продолжить беспроигрышную серию в матче с Саутгемптоном.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

В 29-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед обыграл Саутгемптон (3:2)

Благодаря победе главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер продлил серию без поражений в рамках чемпионата Англии до 12 матчей - 10 побед и 2 ничьих.

Таким образом, Сульшер повторил достижение наставника лондонского Челси Маурицио Сарри, который ни разу не проиграл в первых 12-ти поединках чемпионата Англии, одержав восемь побед и четыре ничьи.

Смотрите также видео обзор встречи Манчестер Юнайтед - Саутгемптон.

Ранее сообщалось, что Сульшер назвал главную цель Манчестер Юнайтед на текущий сезон.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Англия, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон
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