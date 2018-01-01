Сульшер повторил невероятный рекорд Сарри

Норвежский специалист смог продолжить беспроигрышную серию в матче с Саутгемптоном.

В 29-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед обыграл Саутгемптон (3:2)

Благодаря победе главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер продлил серию без поражений в рамках чемпионата Англии до 12 матчей - 10 побед и 2 ничьих.

Таким образом, Сульшер повторил достижение наставника лондонского Челси Маурицио Сарри, который ни разу не проиграл в первых 12-ти поединках чемпионата Англии, одержав восемь побед и четыре ничьи.

Смотрите также видео обзор встречи Манчестер Юнайтед - Саутгемптон.

Ранее сообщалось, что Сульшер назвал главную цель Манчестер Юнайтед на текущий сезон.