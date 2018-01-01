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Зинченко - лучший игрок Ман Сити в матче с Борнмутом

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Украинец показал игру высокого уровня.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

В 29-м туре чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде минимально обыграл Борнмут (1:0). 

Лучшим игроком поединка стал украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко. Об этом сообщает пресс-служба Ман Сити.

Украинец 123 раза коснулся мяча, выполнил 93 передачи (96% точных), вырезал 4 длинных паса (все точно), совершил 2 перехвата и 7 подборов.

Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах, в которых отметился 1 голом и сделал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что украинца расхвалил наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, футбол
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