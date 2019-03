Зинченко - лучший игрок Ман Сити в матче с Борнмутом

В 29-м туре чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде минимально обыграл Борнмут (1:0).

Лучшим игроком поединка стал украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко. Об этом сообщает пресс-служба Ман Сити.

Украинец 123 раза коснулся мяча, выполнил 93 передачи (96% точных), вырезал 4 длинных паса (все точно), совершил 2 перехвата и 7 подборов.

He OWNED the left hand side today!



