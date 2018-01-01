Зинченко - лучший игрок Ман Сити в матче с Борнмутом
Украинец показал игру высокого уровня.
В 29-м туре чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде минимально обыграл Борнмут (1:0).
Лучшим игроком поединка стал украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко. Об этом сообщает пресс-служба Ман Сити.
Украинец 123 раза коснулся мяча, выполнил 93 передачи (96% точных), вырезал 4 длинных паса (все точно), совершил 2 перехвата и 7 подборов.
He OWNED the left hand side today!— Manchester City (@ManCity) 2 марта 2019 г.
🔥 @sure
🍒 0-1 🔵 #BOUMCI #mancity pic.twitter.com/fYiun8ZE1S
Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах, в которых отметился 1 голом и сделал 4 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что украинца расхвалил наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола.
Полная версия правил