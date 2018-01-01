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Гвардиола расхвалил Зинченко после матча с Борнмутом

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Наставник "горожан" прокомментировал игру Александра в поединке АПЛ.
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола остался доволен игрой Александра Зинченко в матче чемпионата Англии с Борнмутом (1:0).

"Зинченко - очень важный игрок для нашей команды. Он играет прекрасно и с мячом, и без мяча. Он очень внимательный, это замечательно.

Все игроки выходят на поле потому, что они этого заслуживают. Александр отлично мыслит и понимает все, что я требую. Это отличное качество", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".

Ранее сообщалось, что Александр установил уникальный рекорд АПЛ.

Также Зинченко попал в список претендентов на звание лучшего игрока Манчестер Сити в феврале.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко, Манчестер Сити
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