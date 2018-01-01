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Сульшер - о матче с ПСЖ: Нам нечего терять

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Также норвежский специалист поделился мнением о результате матча с Саутгемптоном.
Оле-Гкннар Сульшер
Оле-Гкннар Сульшер
Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над Саутгемптоном (3:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Также норвежский специалист поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. 

"Это был один из матчей, в котором было все. Мы сыграли фантастически, и должны были забивать первыми. Лукаку отлично реализовал свои моменты, и я так рад за Андреаса Перейру.

Лига чемпионов? Мы довольно хорошо играем на выезде, так что наша команда едет в гости к ПСЖ с надеждой, нам нечего терять. Наш клуб совершил так много камбэков, так что не стоит списывать нас со счетов", - приводит слова Сульшера ВВС.

Напомним, в первом матче МЮ дома проиграл ПСЖ со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что Сульшер назвал главную цель Манчестер Юнайтед на текущий сезон.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, футбол
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