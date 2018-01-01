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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:2 видео обзор матча

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Подопечные Сульшера смогли продолжить беспроигрышную серию в рамках АПЛ.
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 3:2
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 3:2
Getty Images

Манчестер Юнайтед одержал победу над Саутгемптоном в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Смотрите видеообзор этого поединка.

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 3:2

Голы: Перейра, 53, Лукаку, 59, 89 — Валери, 26, Уорд-Праус, 75.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Перейра, Погба — Рашфорд, Лукаку, Санчес.

Саутгемптон: Ганн — Беднарек, Йосида (Галлахер, 90), Вестергор — Валери, Уорд-Прауз, Ромеу, Хойбьерг, Бертранд — Редмонд, Остин (Армстронг, 63).

Предупреждения: Лукаку, Погба — Бертранд.

На 90+5-ой минуте Поль Погба не реализовал пенальти (вратарь).

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Теги: Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Англия, АПЛ
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