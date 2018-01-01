Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:2 видео обзор матча
Подопечные Сульшера смогли продолжить беспроигрышную серию в рамках АПЛ.
Манчестер Юнайтед одержал победу над Саутгемптоном в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Смотрите видеообзор этого поединка.
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 3:2
Голы: Перейра, 53, Лукаку, 59, 89 — Валери, 26, Уорд-Праус, 75.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Перейра, Погба — Рашфорд, Лукаку, Санчес.
Саутгемптон: Ганн — Беднарек, Йосида (Галлахер, 90), Вестергор — Валери, Уорд-Прауз, Ромеу, Хойбьерг, Бертранд — Редмонд, Остин (Армстронг, 63).
Предупреждения: Лукаку, Погба — Бертранд.
На 90+5-ой минуте Поль Погба не реализовал пенальти (вратарь).
Полная версия правил