Тоттенхэм - Арсенал 1:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Дерби Северного Лондона завершилось вничью.

Тоттенхэм - Арсенал: видео голов Getty Images

В рамках 29-го тура чемпионата Англии встречались две команды из Северного Лондона - Тоттенхэм и Арсенал.

“Шпоры“ пропустили гол еще в начале поединка и лишь во втором тайме сумели сравнять счет благодаря Кейну, реализовавшему пенальти. В итоге встреча завершилась миром - 1:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Арсенал:

Тоттенхэм - Арсенал 1:1

Голы: Кейн, 74 (с пенальти) - Рэмси, 16

Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Альдервейрельд, Вертонген - Триппьер, Ваньяма (Ламела, 59), Сиссоко, Роуз - Эриксен - Кейн, Сон Хын Мин (Льоренте, 79)

Арсенал: Лено - Мустафи, Папастатопулос, Косельни, Монреаль - Гендузи (Торрейра, 46), Джака - Мхитарян, Рэмси (Озил, 72), Ивоби - Ляказетт (Обамеянг, 56)

Предупреждения: Ламела, Роуз, Льоренте - Мхитарян, Мустафи

Удаление: Торрейра, 90+5 (грубая игра)