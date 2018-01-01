Тоттенхэм благодаря пенальти вырвал ничью у Арсенала

Лондонское дерби завершилось миром.

В матче 29-го тура чемпионата Англии прошло дерби Северного Лондона - Тоттенхэм на Уэмбли принимал Арсенал. “Шпоры“ рассчитывали взять реванш за поражение в первом круге АПЛ, однако сумели лишь добиться ничьей - 1:1.

Хозяева с первых минут взяли мяч под свой контроль, но чуть было не пропустили быстрый гол. “Шпоры“ продолжали держать у себя мяч, но Арсенал проявлял активность, хотя и играл без Обамеянга и Торрейры. В итоге на 16-й минуте “канониры“ открыли счет - Санчес подарил мяч Ляказетту в центре поля, француз вывел на свидание Рэмси, который хладнокровно разобрался с Льорисом.

Подопечные Почеттино отреагировали на пропущенный гол агрессивным наступлением и даже смогли забить, но гол отменили из-за положения “вне игры“, в котором находился Кейн. В итоге на перерыв хозяева уходили в роли проигрывающей команды.

Во втором тайме Тоттенхэм всячески пытался сравнять счет, однако допускали ошибки в обороне, которые несколько раз могли им стоить пропущенного гола. Усердие “шпор“ все же принесло результат - Мустафи сбил Кейна, правда мог этого не делать, ведь англичанин был в офсайде. Как итог - пенальти, уверенно реализованный все тем же Кейном.

После забитого 11-метрового Тоттенхэм не создал больше ни одного опасного момента, а вот Арсенал мог завершить встречу в свою пользу - арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за сомнительный фол Санчеса на вышедшем на замену Обамеянге, но Пьер-Эмерик не сумел попасть в ворота.

В 30-м туре Тоттенхэм сыграет с Саутгемптоном, а Арсенал ожидает еще один принципиальный поединок – матч против Манчестер Юнайтед.

Тоттенхэм - Арсенал 1:1

Голы: Кейн, 74 (с пенальти) - Рэмси, 16

Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Альдервейрельд, Вертонген - Триппьер, Ваньяма (Ламела, 59), Сиссоко, Роуз - Эриксен - Кейн, Сон Хын Мин (Льоренте, 79)

Арсенал: Лено - Мустафи, Папастатопулос, Косельни, Монреаль - Гендузи (Торрейра, 46), Джака - Мхитарян, Рэмси (Озил, 72), Ивоби - Ляказетт (Обамеянг, 56)

Предупреждения: Ламела, Роуз, Льоренте - Мхитарян, Мустафи

Удаление: Торрейра, 90+5 (грубая игра)