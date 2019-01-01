СМИ: Кейн задумался об уходе из Тоттенхэма
Англичанин планирует сменить клубную прописку.
Лидер лондонского Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн в скором времени может покинуть клуб.
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По информации Todomercadoweb, английский форвард хочет уйти из состава “шпор“. Главная причина - отсутствие трофеев у лондонского клуба. Источник отмечает, что если в текущем сезоне Тоттенхэм не выиграет какой-то турнир, то Кейн покинет команду.
Отметим, что по итогам 28-ми туров Тоттенхэм занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 60 очков.
Напомним, в матче 29-го тура “шпоры“ в лондонском дерби против Арсенала сыграли со счетом 1:1, впервые в этом сезоне завершив матч вничью.
Ранее сообщалось, за сколько Тоттенхэм готов продать Харри Кейна в Реал.
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