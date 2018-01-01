Гвардиола вновь доверил Зинченко место в стартовом составе
Манчестер Сити отправится в гости к Борнмуту в рамках 29-го тура чемпионата Ангии.
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В стартовый состав “горожан“ попал украинец Александр Зинченко. Заявка команды на этот поединок выглядит следующим образом:
Вратарь: Эдерсон;
Защитники: Уокер, Отаменди, Стоунз, Зинченко;
Полузащитники: Де Брюйне, Гюндоган, Д. Силва;
Нападающие: Б. Силва, Агуэро, Стерлинг;
Запасные: Мурич, Данило, Компани, Марез, Сане, Жезус, Фоден.
Матч Борнмут – Манчестер Сити состоится в субботу, 2-го марта, в 17:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ищет новых футболистов на позицию Александра Зинченко.
Отмечалось, что украинец установил уникальный рекорд АПЛ.
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