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Гвардиола вновь доверил Зинченко место в стартовом составе

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Украинец попал в основу на матч против Борнмута в чемпионате Англии.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Манчестер Сити отправится в гости к Борнмуту в рамках 29-го тура чемпионата Ангии.

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В стартовый состав “горожан“ попал украинец Александр Зинченко. Заявка команды на этот поединок выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдерсон;

Защитники: Уокер, Отаменди, Стоунз, Зинченко;

Полузащитники: Де Брюйне, Гюндоган,  Д. Силва;

Нападающие: Б. Силва, Агуэро, Стерлинг;

Запасные: Мурич, Данило, Компани, Марез, Сане, Жезус, Фоден.



Матч Борнмут – Манчестер Сити состоится в субботу, 2-го марта, в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ищет новых футболистов на позицию Александра Зинченко.

Отмечалось, что украинец установил уникальный рекорд АПЛ.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Борнмут, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, стартовый состав
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