Гвардиола ищет игроков на позицию Зинченко
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил, что "горожане" рассматривают возможность приобрести левого крайнего фулбека.
"Не знаю, что может случиться, он мы подумываем о подписании футболистов на позицию левого защитника.
Менди все еще не набрал форму. Он вылетал уже в двух сезонах подряд, это может произойти и в третий раз. Конечно, мне хочется, чтобы такого больше не происходило, он работает над этим. Но мы можем использовать Менди лишь в нескольких играх сехона.
Сильнейшие парни сейчас тренируются ежедневно, но мы стараемся смотреть уже и на следующий сезон", - приводит слова испанского наставника Sky Sports.
Напомним, в нынешнем сезоне на позиции левого защитника сыграл 17 матчей украинец Александр Зинченко. На его счету 1 гол и 4 голевые передачи.
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