Испанец опасается касательно формы французского фулбека Менди.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил, что "горожане" рассматривают возможность приобрести левого крайнего фулбека.

"Не знаю, что может случиться, он мы подумываем о подписании футболистов на позицию левого защитника.

Менди все еще не набрал форму. Он вылетал уже в двух сезонах подряд, это может произойти и в третий раз. Конечно, мне хочется, чтобы такого больше не происходило, он работает над этим. Но мы можем использовать Менди лишь в нескольких играх сехона.

Сильнейшие парни сейчас тренируются ежедневно, но мы стараемся смотреть уже и на следующий сезон", - приводит слова испанского наставника Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне на позиции левого защитника сыграл 17 матчей украинец Александр Зинченко. На его счету 1 гол и 4 голевые передачи.