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Гвардиола ищет игроков на позицию Зинченко

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Испанец опасается касательно формы французского фулбека Менди.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил, что "горожане" рассматривают возможность приобрести левого крайнего фулбека.

"Не знаю, что может случиться, он мы подумываем о подписании футболистов на позицию левого защитника.

Менди все еще не набрал форму. Он вылетал уже в двух сезонах подряд, это может произойти и в третий раз. Конечно, мне хочется, чтобы такого больше не происходило, он работает над этим. Но мы можем использовать Менди лишь в нескольких играх сехона.

Сильнейшие парни сейчас тренируются ежедневно, но мы стараемся смотреть уже и на следующий сезон", - приводит слова испанского наставника Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне на позиции левого защитника сыграл 17 матчей украинец Александр Зинченко. На его счету 1 гол и 4 голевые передачи.

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