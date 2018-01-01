Сульшер назвал главную цель Манчестер Юнайтед на текущий сезон

Исполняющий обязанности главного тренера манчестерского клуба заявил, что клуб рассчитывает попасть в топ-3 по итогам сезона.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер назвал главную цель клуба на текущий сезон в чемпионате Англии.

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"Мы смотрим вперед и вверх. Наши последние результаты позволили вернуться в погоню за Тоттенхэмом. Думаю, это будет весьма увлекательная гонка, в которой важен каждый матч, ведь наши соперники - Челси и Арсенал.

Мы проигрываем лишь 5 очков, а впереди еще 10 игр. У нас есть шанс войти в топ-3 по итогам сезона, и мы постараемся это сделать. Мы хотим становиться лучше и сильнее, и будем бороться за победу в каждом матче", - приводит слова Сульшера The Independent.

Также норвежский специалист прокомментировал возможность остаться на посту главного тренера на будущий сезон.

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"Назначение на следующий сезон? Ни для кого не секрет, что я хочу остаться в Манчестер Юнайтед, но все это решится только после окончания текущего розыгрыша турнира", - отметил Сульшер.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед 19 декабря 2018 года после отставки Жозе Моуринью. За 10 матчей в чемпионате Англии норвежец установил рекорд турнира.

Ранее сообщалось, что Оле-Гуннар Сульшер является единственным кандидатом на пост наставника МЮ.