Гвардиола: Даже эксперты не могут сказать, кто выиграет чемпионскую гонку
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне, а также прокомментировал предстоящий матч 29-го тура АПЛ против Борнмута.
“Борнмут всегда силен на своем поле. Их матчи на выезде и на родном стадионе кардинально отличаются друг от друга. Например, они здорово сыграли с Челси, обыграв их дома со счетом 4:0.
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Сейчас я думаю лишь о предстоящей игре, а не о борьбе за чемпионство. Нет смысла думать о том, что решится лишь в будущем. Даже эксперты не могут сказать, кто в итоге выиграет чемпионат“, - цитирует Гвардиолу Sky Sport.
Отметим, что по итогам 28-ми туров “горожане“ находятся на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 68 очков и уступая лидирующему Ливерпулю лишь 1 балл.
Ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионский титул.
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