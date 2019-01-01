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Челси предложит Азару новый контракт

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Боссы "синих" не прекращают попыток убедить бельгийца остаться.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Руководство лондонского Челси готовятся возобновить переговоры с вингером команды Эденом Азаром касательно нового контракта.

Как сообщает портал Le10Sport, “аристократы“ считают необходимым сохранить своего лидера в связи с получением трансферного бана на два ближайших межсезонья. В Челси опасаются, что им некем будет заменить Азара в случае его ухода.

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Как известно, главным претендентом на звездного бельгийца уже долгое время является мадридский Реал. Сам футболист также заявлял о желании перейти в стан “галактикос“.

Отметим, что текущее соглашение Азара с лондонским клубом действительно до 2020-го года.

Ранее в СМИ сообщалось, что мадридский Реал готов включить в сделку по Азару полузащитника Искою

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Теги: Эден Азар, Челси, Реал, футбол
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