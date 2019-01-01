Экс-игрок сборной Англии после выхода из тюрьмы поселится в шикарном особняке

Игроку уже приобрели дом, стоимость которого составляет 2,3 миллиона евро.

Бывший игрок Манчестер Сити и сборной Англии Адам Джонс отсидел уже 2 года в тюрьме и через месяц выйдет на свободу.

Читай также: Хэмилтон стал владельцем пентхауса стоимостью 40 млн долларов

Футболист, который был обвинен в изнасиловании 15-летней девушки, после выхода из мест лишения свободы будет проживать в роскошном особняке. По информации The Sun, футболисту уже приобрели дом стоимостью 2 миллиона фунтов (около 2,3 миллионов евро).

Читай также: Кейн похвастался роскошным особняком стоимостью 19 миллионов евро

Роскошный особняк, в котором на данный момент проживает сестра футболиста, семь спальных комнат, а также есть бассейн и боулинг. Территория дома огромная, особенно после пребывания в камере 12 на 8 футов.

Источник отмечает, что в тюрьме Джонсон мыл полы за 11 фунтов (около 13 евро), а потом работал тюремным парикмахером, зарабатывая 20 фунтов (приблизительно 23 евро).

Ранее сообщалось, что экс-футболист Манчестер Юнайтед выставил на продажу свой шикарный особняк за 4 миллиона евро.