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Экс-игрок сборной Англии после выхода из тюрьмы поселится в шикарном особняке

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Игроку уже приобрели дом, стоимость которого составляет 2,3 миллиона евро.
Адам Джонсон
Адам Джонсон
Getty Images

Бывший игрок Манчестер Сити и сборной Англии Адам Джонс отсидел уже 2 года в тюрьме и через месяц выйдет на свободу.

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Футболист, который был обвинен в изнасиловании 15-летней девушки, после выхода из мест лишения свободы будет проживать в роскошном особняке. По информации The Sun, футболисту уже приобрели дом стоимостью 2 миллиона фунтов (около 2,3 миллионов евро).

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Роскошный особняк, в котором на данный момент проживает сестра футболиста, семь спальных комнат, а также есть бассейн и боулинг. Территория дома огромная, особенно после пребывания в камере 12 на 8 футов.

Источник отмечает, что в тюрьме Джонсон мыл полы за 11 фунтов (около 13 евро), а потом работал тюремным парикмахером, зарабатывая 20 фунтов (приблизительно 23 евро).

Ранее сообщалось, что экс-футболист Манчестер Юнайтед выставил на продажу свой шикарный особняк за 4 миллиона евро.

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Теги: Адам Джонсон, сборная Англии по футболу, футбол, вне игры, тюрьма, особняк, фото
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