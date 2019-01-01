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МЮ рассчитывает приобрести защитника Ювентуса

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Алекс Сандро может летом сменить клубную прописку.
Алекс Сандро
Алекс Сандро
Getty Images

Левый защитник туринского Ювентуса Алекс Сандро попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает портал Tuttosport.

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По информации источника, скауты “красных дьяволов“ давно наблюдают за 28-летним бразильцем, и планируют начать переговоры с туринским клубом о переходе игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алекс Сандро провел за “старую сеньору“ 31 поединок во всех турнирах, отметившись в них двумя ассистами.

Отмечается, что бразилец может перейти в Манчестер Юнайтед в связи с разрастающимися слухами о трансфере Марсело из Реала в Ювентус.

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Теги: Алекс Сандро, трансферы, Ювентус, трансферы, футбол
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