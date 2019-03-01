Зинченко попал в список претендентов на звание лучшего игрока Манчестер Сити в феврале
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в список игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста команды по итогам февраля. В прошлом месяце украинец отыграл 5 матчей за "горожан", в которых отметился двумя ассистами.
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Напомним, в феврале Зинченко отметился активными действиями в разгромной победе над Челси в АПЛ, сыграл против Вест Хэма, провел на поле все 90 минут в поединке против Ньюпорт Каунти в рамках Кубка Англии, вышел на замену в рамках матча Лиги чемпионов с Шальке, а также вышел в стартовом составе и отыграл весь матч в победном финале Кубка английской лиги против Челси.
Помимо Зинченко на звание лучшего игрока месяца претендуют форварды Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.
Fantastic Februarys for these three but only one can be @EtihadAirways Player of the Month!— Manchester City (@ManCity) 1 March 2019
🔵 @Azinchenko17
⚽️ @aguerosergiokun
🔵 @sterling7
VOTE NOW: https://t.co/oh1xjztjTj#mancity pic.twitter.com/Pvnv3CG0kA
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко уже гарантировал себе медаль АПЛ, а также установил уникальный рекорд чемпионата Англии.
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