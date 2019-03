Зинченко попал в список претендентов на звание лучшего игрока Манчестер Сити в феврале

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в список игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста команды по итогам февраля. В прошлом месяце украинец отыграл 5 матчей за "горожан", в которых отметился двумя ассистами.

Напомним, в феврале Зинченко отметился активными действиями в разгромной победе над Челси в АПЛ, сыграл против Вест Хэма, провел на поле все 90 минут в поединке против Ньюпорт Каунти в рамках Кубка Англии, вышел на замену в рамках матча Лиги чемпионов с Шальке, а также вышел в стартовом составе и отыграл весь матч в победном финале Кубка английской лиги против Челси.

Помимо Зинченко на звание лучшего игрока месяца претендуют форварды Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

