Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко попал в список претендентов на звание лучшего игрока Манчестер Сити в феврале

Комментариев: 0
Украинец оспорит это звание с Рахимом Стерлингом и Серхио Агуэро.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в список игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста команды по итогам февраля. В прошлом месяце украинец отыграл 5 матчей за "горожан", в которых отметился двумя ассистами.

Читай также: Зинченко: Я бы не играл в Манчестер Сити, если бы Гвардиола мне не доверял

Напомним, в феврале Зинченко отметился активными действиями в разгромной победе над Челси в АПЛ, сыграл против Вест Хэма, провел на поле все 90 минут в поединке против Ньюпорт Каунти в рамках Кубка Англии, вышел на замену в рамках матча Лиги чемпионов с Шальке, а также вышел в стартовом составе и отыграл весь матч в победном финале Кубка английской лиги против Челси.

Помимо Зинченко на звание лучшего игрока месяца претендуют форварды Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. 

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко уже гарантировал себе медаль АПЛ, а также установил уникальный рекорд чемпионата Англии.

Поделись:
Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, лучший игрок
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь