Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм - Арсенал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Комментариев: 0
В чемпионате Англии намечается очередное лондонское дерби.
Тоттенхэм - Арсенал: прогноз букмекеров
Тоттенхэм - Арсенал: прогноз букмекеров
Getty Images

Тоттенхэм на своем поле примет Арсенал в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

По мнению букмекеров, фаворитом лондонского дерби являются "шпоры". Так, в конторе Pari-match, ставки на победу Тоттенхэма принимают с коэффициентом 2.01. А вот успех Арсенала, так же, как и ничью, здесь оценили в 3.70.

Из коллеги из WilliamHill также считают, что победу в этом противостоянии одержит Тоттенхэм. Ставки на триумф "шпор" принимают с коэффициентом 2.05, а на успех "канониров" - 3.05. Ничью здесь оценили в 3.60.

Букмекеры из конторы bet365 согласны со своими коллегами, прогнозируя победу хозяевам поля, на которых можно поставить с коэффициентом 2.05. Победу Арсенала здесь оценили в 3.75, а ничью - в 3.70.

Напомним, матч Тоттенхэм - Арсенал состоится в субботу, 2-го марта, на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток - в 14:30 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Тоттенхэм, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь