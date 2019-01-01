Тоттенхэм - Арсенал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

В чемпионате Англии намечается очередное лондонское дерби.

Тоттенхэм на своем поле примет Арсенал в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

По мнению букмекеров, фаворитом лондонского дерби являются "шпоры". Так, в конторе Pari-match, ставки на победу Тоттенхэма принимают с коэффициентом 2.01. А вот успех Арсенала, так же, как и ничью, здесь оценили в 3.70.

Из коллеги из WilliamHill также считают, что победу в этом противостоянии одержит Тоттенхэм. Ставки на триумф "шпор" принимают с коэффициентом 2.05, а на успех "канониров" - 3.05. Ничью здесь оценили в 3.60.

Букмекеры из конторы bet365 согласны со своими коллегами, прогнозируя победу хозяевам поля, на которых можно поставить с коэффициентом 2.05. Победу Арсенала здесь оценили в 3.75, а ничью - в 3.70.

Напомним, матч Тоттенхэм - Арсенал состоится в субботу, 2-го марта, на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток - в 14:30 по киевскому времени.