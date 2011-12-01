Полузащитник Челси установил рекорд АПЛ

Жоржиньо отдал более двух тысяч передач.

Полузащитник Челси Жоржиньо установил новый рекорд АПЛ, сообщает Opta.

После победы Челси в матче чемпионата Англии над Тоттенхэмом (2:0), хавбек довел количество пасов в лиге в этом сезоне до 2 332.

При этом итальянский футболист бразильского происхождения пока ни разу не отдал своим партнерам ассист, хотя сам отметился одним голом.

Таким образом, Жоржиньо установил рекорд АПЛ по числу совершенных за сезон передач, ни одна из которых в итоге не оказалась голевой.

Предыдущий рекорд принадлежал хавбеку Суонси Леону Бриттону: в сезоне 2011/12 он выполнил 2230 передач.