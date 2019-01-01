Сульшер: Я не уверен, что Валенсия останется в команде

Капитан "красных дьяволов" может покинуть команду в конце сезона.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о восстановлении защитника Антонио Валенсии.



“Валенсия все еще не готов на 100%. Он продолжает работать, чтобы набрать форму и вернуться на поле.

Он провел потрясающую карьеру в МЮ и в Англии в целом, к тому же он остается одним из игроков в нынешнем составе команды, кому удалось выиграть Премьер-лигу.



Я не уверен, что клуб и Антонио договорятся о контракте на следующий сезон, так что все зависит от его возвращения на поле в ближайшие месяцы. Но он по-прежнему наш капитан, работающий на благо Манчестер Юнайтед, поэтому надеюсь, что он вернется на поле и покажет, на что способен“, - цитирует норвежского специалиста Manchester Evening News.