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Сульшер: Я не уверен, что Валенсия останется в команде

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Капитан "красных дьяволов" может покинуть команду в конце сезона.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о восстановлении защитника Антонио Валенсии.

“Валенсия все еще не готов на 100%. Он продолжает работать, чтобы набрать форму и вернуться на поле.

Он провел потрясающую карьеру в МЮ и в Англии в целом, к тому же он остается одним из игроков в нынешнем составе команды, кому удалось выиграть Премьер-лигу.

Я не уверен, что клуб и Антонио договорятся о контракте на следующий сезон, так что все зависит от его возвращения на поле в ближайшие месяцы. Но он по-прежнему наш капитан, работающий на благо Манчестер Юнайтед, поэтому надеюсь, что он вернется на поле и покажет, на что способен“, - цитирует норвежского специалиста Manchester Evening News.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Антонио Валенсия
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Источник: www.manchestereveningnews.co.uk

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