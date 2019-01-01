СМИ: Сульшер является единственным кандидатом на пост наставника МЮ

Руководство "красных дьяволов" не планирует вести переговоры с другими специалистами.

Оле-Гуннар Сульшер является единственным кандидатом на должность постоянного главного тренера Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN.

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Изначально норвежский специалист рассматривался как временная замена уволенному Жозе Моуринью, но удачная игра команды изменила ситуацию.

Руководство МЮ назначит постоянного тренера лишь в конце сезона, однако на данный момент манкунианцы не планируют вступать в переговоры с кем-либо из других специалистов, кроме Сульшера.

Отмечается, что в клубе очень довольны тем, как норвежец улучшил игру и атмосферу в раздевалке команды.

Напомним, под руководством Сульшера Манчестер Юнайтед одержал 12 побед, дважды сыграл вничью и проиграл ПСЖ в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Сульшер побил рекорд АПЛ.