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Кабальеро: Я надеюсь, что болельщики простят Кепу

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Аргентинский футболист признался, что был счастлив попасть в стартовый состав команды.
Вилли Кабальеро
Вилли Кабальеро
Getty Images

Вратарь Челси Вилли Кабальеро прокомментировал ситуацию вокруг Кепы Аррисабалаги, который в финальном матче Кубка Лиги с Ман Сити (0:0, пен. 3:4) отказался уходить на замену.

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“Я сказал ему, чтобы он продолжал двигаться дальше, после чего он сказал мне то же самое. Мы поддерживаем друг друга.

Я чувствовал себя хорошо из-за того, что снова могу играть. Когда тренер объявил стартовый состав на Тоттенхэм, то я почувствовал себя счастливым. Я надеюсь, что фанаты смогут простить Кепу.

Это была странная ситуация с заменой, но мы должны преодолеть это. Это принесло хорошую атмосферу в команду, ведь мы все чему-то научились“, - цитирует аргентинца Mundo Deportivo.

Напомним, Аррисабалагу наказали лишением недельной зарплаты, а также он провел матч 28-го тура АПЛ против “шпор“ (2:0) на скамейке запасных.

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Теги: футбол, Кепа Аррисабалага, Челси, Вилли Кабальеро
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Источник: www.mundodeportivo.com

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